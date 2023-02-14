Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни

Всего в рейтинге представлены 89 регионов России на основе баллов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию РИА "Новости" Самарская область вошла в топ-10 регионов общероссийского рейтинга по качеству жизни.

Всего в рейтинге представлены 89 регионов России на основе баллов, полученных за 67 показателей. Самарская область набрала 63 балла из 100. Лидерами по-прежнему являются Москва (83), Санкт-Петербург (82,3) и Московская область (78,2).

Темпы социально-экономического развития Самарской области оценил президент Владимир Путин во время встречи с Дмитрием Азаровым в октябре 2022 года. Особенно были отмечены результаты работы губернатора по улучшению инвестиционного климата и высокие показатели по ряду направлений.

Напомним, на территории Самарской области реализуются более 200 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,4 триллиона рублей. Не менее 30 новых производств планируется запустить в 2023 году. Ежегодно создается не менее 10 тысяч новых рабочих мест, благодаря чему уровень зарегистрированной безработицы достиг минимума.

Также за последние пять лет Самарская область поднялась в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности с 65-й позиции на 8-ю. Несмотря на непростые времена в Самарской области продолжают достигаться рекорды по строительству дорог, строятся социальные объекты, улучшаются жилищные условия людей.

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