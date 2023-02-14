В Самаре выбран счастливец, который сделает предложение под куполом ТК «Гудок» 14 февраля 2023 года

Фото: предоставлено ТК "Гудок"

Две недели в эфире и социальных сетях радиостанции проходил конкурс «Выходи за меня».

Путем голосования выбран победитель Евгений Телегин. Молодой человек получил уникальную возможность сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Юлии Королевой 14 февраля под куполом гигантского сердца в ТК«Гудок». Влюбленных, как и всех гостей торгового комплекса в этот день ждет праздничная программа с участием ди-джеев и живая музыка. А кульминацией мероприятия станет фейерверк из 6000 шаров, которые вылетят из огромного сердца.

За Евгения Телегина в конкурсе проголосовало больше всего человек, которые откликнулись на искренность и неподдельное выражение его чувств.

Все гости самого большого торгового комплекса Самары 14 февраля с 19.00 до 20.00 обязательно погрузятся в атмосферу влюбленности и романтических чувств, а также станут свидетелями пожалуй самого грандиозного шоу этой зимы.