Житель Самарской области украл комплект колес из гаража на 100 тысяч рублей

Стоимость похищенного составила более 100 тысяч рублей. Фото: Росгвардия по Самарской области
В Сызрани 45-летний мужчина украл из гаража комплект автомобильных колес. Вора задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования.
— Днем от дежурного поступила информация о краже. Сотрудники получили приметы злоумышленника и начали его поиски, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Патрульные заметили мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого и задержали его. Мужчина признался, что украл четыре колеса, чтобы позже перепродать. Стоимость похищенного составила более 100 тысяч рублей.
Для дальнейшего разбирательства жителя Сызрани передали сотрудникам полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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