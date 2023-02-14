Житель Самарской области пытался пронести в здание суда спрятанный в сумке нож

Свой визит мужчина объяснил необходимостью задать личные вопросы должностному лицу. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Безенчукского района Самарской области пытался пройти в здание суда, спрятав в сумке нож. На входе запрещенный к проносу предмет изъяли.

— Местный житель пришел в судебный участок мирового суда. Перед осмотром на посту ему предложили выложить металлические предметы. Однако он заявил, что таких не имеет, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В ходе осмотра судебный пристав обнаружил у мужчины нож длинной 9 см, спрятанный в сумке. Предмет, запрещенный к проносу, был изъят. Свой визит мужчина объяснил необходимостью задать личные вопросы должностному лицу.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. А судебный пристав по обеспечению установленного порядка предотвратил попытку проноса запрещенного предмета в здание суда.

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