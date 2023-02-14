Пожар произошел в высотке на ул. Советской Армии в Самаре 14 февраля 2023 года

К дому съехались несколько пожарных машин Фото: СОЦСЕТИ

Утром во вторник, 14 февраля 2023 года, жители Самары сообщили о пожаре в доме на улице Советской Армии, 238. К высотке съехались несколько машин экстренных служб. Очевидцы сняли на видео клубы дыма на одном из верхних этажей.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:11. По прибытии установлено, что в одной из квартир загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 10 кв. м. Из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место выезжали 35 человек и 9 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 10:46, а полностью потушили в 10:54. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара пока неизвестна. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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