Расписание движения пригородных поездов изменили в Самарской области в феврале и марте

Изменения коснулись многих пригородных поездов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На участке Самара – Сызрань 13,14, 27, 28 февраля, а также 6, 7, 20, 21 марта изменили расписание движения пригородных поездов. Это связано с ремонтными работами на перегоне Безенчук – Мыльная.

Подробности сообщили в самарской пригородной пассажирской компании. Так, 13 и 27 февраля, 6 и 20 марта поезд № 6571/7573 Мирная (отпр. 18:54) – Сызрань (приб. 22:05) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 18:54) – Звезда (приб. 20:20).

В эти же дни поезд № 7565 Мирная (отпр. 14:16) –Сызрань-1 (приб. 17:11) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 14:16) – Звезда (приб. 15:41). Также поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр. 15:07) – Мирная (приб. 18:00) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 16:34) – Мирная (приб. 18:00).

Помимо этого, поезд № 6539 Мирная (отпр. 18:01) – Новокуйбышевская (приб. 18:53) на участке Самара – Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию Мирная (отпр. 18:01) – Самара (18:26-18:43) – Новокуйбышевская (приб. 19:09). Поезда на участке Звезда – Сызрань-1 отменяются.

В другие даты: 14 и 28 февраля, 7 и 21 марта поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр. 04:47) – Самара (приб. 07:14) на участке Сызрань - Звезда проследует как Сызрань-1 (отпр. 04:27) – Звезда (05:53- 06:14) – Самара (приб. 07:14).

Изменения коснулись и поезда № 7551 Безенчук (отпр. 06:12) –Сызрань-1 (приб. 07:28), он проследует следующим образом: Безенчук (отпр. 06:50) – Обшаровка (07:22-07:55) – Сызрань-1 (приб. 08:39).

Также поезд № 7570 Сызрань-1 (отпр. 05:57) – Мирная (приб. 08:51) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 07:24) – Мирная (приб. 08:51). А поезд № 7557 Мирная (отпр. 08:54) – Сызрань-1 (приб. 11:49) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 08:54) – Звезда (приб. 10:20).

Движение на участке Звезда -Сызрань-1 отменяется. Поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр. 09:33) – Мирная (приб. 12:27) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 11:00) – Мирная (приб. 12:27).

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