Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации

Вуз посетила делегация из Венесуэлы / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Самарский университет имени академика С.П. Королева поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации. Достигнута предварительная договоренность. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На днях в Самару прибыла делегация представителей Национального института гражданской авиации и Университетского института гражданской авиации Боливарианской Республики Венесуэла. Гости посетили научные лаборатории и кафедры СНИУ им. Королева, побывали в вузовском центре истории авиационных двигателей.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации. Речь идет об обучении иностранных студентов и специалистов в Самаре, а также об организации образовательных обменов и программ повышения квалификации.

– У Самарского университета есть все необходимые возможности и компетенции для организации такого взаимодействия. Реализацией проектов и задач займутся сотрудники Института авиационной и ракетно-космической техники и Института информатики и кибернетики, – сказал первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе вуза Андрей Прокофьев.

Директор Университетского института гражданской авиации Дорис Суарес, в свою очередь, отметила, что венесуэльская сторона планирует долгосрочное и масштабное сотрудничество с Самарским университетом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.