Водитель Lada Kalina сбил 11-летнего мальчика во время снегопада в Самарской области

Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 13 февраля, в 07:55 в Октябрьске Самарской области 36-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил подростка.

— Мужчина ехал в условиях снегопада по ул. 3-го Октября со стороны ул. Мира в направлении ул. Восточной. ДТП произошло в районе дома № 2а, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате водитель наехал на 11-пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в границах перекрестка. В полиции отметили, что в зоне видимости пешеходного перехода не было.

Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь, 11-летнему пешеходу назначили амбулаторное лечение. По данным полицейских, мужчина с 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза.

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