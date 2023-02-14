Очистным сооружениям Тольяттиазота исполнилось 45 лет

Очистные сооружения занимаются биологической очисткой и обеззараживанием стоков завода, Комсомольского района и п. Поволжский / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Очистные сооружения Тольяттиазота отмечают 45-летие. Приказ об их создании был подписан в феврале 1978 года. Тогда новое структурное подразделение стало цехом № 15 и заняло территорию в 40 га.

Изначально производительность очистных сооружений составляла 30 тысяч кубических метров в сутки. Теперь фактическая нагрузка на них достигла 55 тысяч кубических метров в сутки. Максимальная производительность цеха № 15 – 104 тысячи кубометров в сутки.

Очистные сооружения занимаются биологической очисткой и обеззараживанием стоков завода. Также они охватывают Комсомольский район Тольятти и поселок Поволжский. В настоящее время предприятие принимает участие в федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Оно намерено модернизировать технологические процессы. ТОАЗ проведет работы за счет собственных средств.

– Качество очистки воды планируется повысить на 30% к концу 2024 года. В результате модернизации очистных сооружений предприятие будет стремиться к возврату до трети очищенных стоков в производство. Тем самым будет сокращено потребление речной воды, – отметил главный энергетик завода Дмитрий Жуков.

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