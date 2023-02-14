Каждый пятый житель Самары встретил любовь своей жизни на работе

Благодаря друзьям нашли свою любовь 11% респондентов. Фото: Боярская

В День святого Валентина сервис SuperJob узнал у самарцев, где они познакомились со своей второй половиной. Самым популярным местом оказалась работа.

Именно на работе каждый пятый опрошенный встретил свою любовь. Следующим по популярности идет интернет: 8% сошлись после общения в соцсетях и мессенджерах, а 5% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств.

Благодаря друзьям нашли свою любовь 11% респондентов. Уличное знакомство переросло в серьезные отношения у 10% горожан, 9% познакомились в университете, 8% – в школе, 6% познакомились и полюбили друг друга будучи соседями, столько же встретились на отдыхе.

У части самарцев в серьезные отношения переросло знакомство в ресторане, встреча в гостях, магазине, на вечеринке, в парке, на даче и в клубе. Назвали также знакомство с детского возраста, в общественном транспорте, на свадьбе друзей и родственников, экскурсиях, рыбалке и др.

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