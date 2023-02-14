В Самарской области мужчина разбил стекло входной двери и обокрал кондитерскую

Вор попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони был задержан.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Сызрани мужчина разбил стекло входной двери и обокрал кондитерскую в центре города в ноябре 2022 года. Общая сумма причиненного ущерба составила 43 тысячи рублей.
— Из магазина пропали денежные средства в размере 5 545 рублей, контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель, терминал оплаты, рация в комплекте с зарядным устройством и наушниками, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина проник в помещение ночью, разбив стекло входной двери магазина. В ходе патрулирования полицейские заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони был задержан.
Как выяснилось, похищенное имущество вор собирался продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Мужчина рассказал, где находится похищенное имущество, и его вернули законному владельцу.
В настоящий момент уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.
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