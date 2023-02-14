Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом с капремонтом домов в Тольятти

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки, организованной по жалобам жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Самарскую область. Он заинтересовался историей с некачественным ремонтом в многоквартирных домах Тольятти.

Ранее жители микрорайона Шлюзовой пожаловались в соцсетях на проведенные в их домах работы. В зданиях выполнили капитальный ремонт, после которого были выявлены протечки крыш и вымывание конструкции стен. Кроме того, в квартирах появился грибок. По словам горожан, это не единичный случай некачественного ремонта. Есть и другие.

СУ СК по Самарской области организовало по данному факту проверку. Глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил Марату Галиханову представить доклад о ходе проверочных мероприятий, а также о том, что уже удалось установить.

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