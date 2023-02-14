Две вазовские легковушки столкнулись на трассе в Самарской области утром 14 февраля 2023

Обе машины получили серьезные механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 14 февраля 2023 года, на 1 км 950 м трассы Самара – Бугуруслан (старое направление) в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там около 8:20 столкнулись две вазовские легковушки. Обе машины превратились в груду металла.

– По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-2114 двигался со стороны Алексеевки в направлении Усть-Кинельского. В пути следования он столкнулся со встречным ВАЗ-2112 под управлением 47-летнего мужчины, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека – водители легковушек. Из покореженных машин им помогали выбираться сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Автомобилистов увезли в ближайшую больницу.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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