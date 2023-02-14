Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:17

Две вазовские легковушки столкнулись на трассе в Самарской области утром 14 февраля 2023

Авария не обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
Обе машины получили серьезные механические повреждения

Обе машины получили серьезные механические повреждения

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 14 февраля 2023 года, на 1 км 950 м трассы Самара – Бугуруслан (старое направление) в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там около 8:20 столкнулись две вазовские легковушки. Обе машины превратились в груду металла.

– По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-2114 двигался со стороны Алексеевки в направлении Усть-Кинельского. В пути следования он столкнулся со встречным ВАЗ-2112 под управлением 47-летнего мужчины, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека – водители легковушек. Из покореженных машин им помогали выбираться сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Автомобилистов увезли в ближайшую больницу.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.