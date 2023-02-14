ОЭЗ «Тольятти» получила сертификат о соответствии международным стандартам

В прошлом году ОЭЗ получила 10,5 млрд. рублей инвестиционных средств. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Деятельность управляющей компании особой экономической зоны «Тольятти» признана соответствующей мировым стандартам. По итогам аудита, который проходил в декабре прошлого года, компания получила сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015.

– Система менеджмента эффективна и соответствует критериям аудита, - говорится в отчете, выданном аудиторами по итогам проверки.

Документ подтверждает, что работа по привлечению инвесторов, по строительству и эксплуатации инфраструктуры в ОЭЗ ведется с учетом мировых практик.

– В своей работе с инвесторами мы руководствуемся принципами всесторонней поддержки на каждом этапе реализации их проектов. Резиденты ОЭЗ «Тольятти» получают готовую промышленную инфраструктуру, налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны. Условия для бизнеса, созданные в Самарской области, являются одними из лучших. Инвесторы доверяют региону и реализуют здесь свои проекты, – поделился министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

В прошлом году особая экономическая зона «Тольятти» получила 10,5 млрд. рублей инвестиционных средств, а инфраструктура площадки была признана на федеральном уровне как одна из лучших.

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