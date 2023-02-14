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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:34

Жительница Самарской области похитила деньги из кармана штанов спящей подруги

Похищенные денежные средства она успела потратить на алкоголь и продукты питания
Ирина СИНЕГУБОВА
В ходе предварительного следствия знакомая возместила подруге ущерб.

В ходе предварительного следствия знакомая возместила подруге ущерб.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевской у 52-летней местной жительницы пропало 16 тысяч рублей. Воровкой оказалась ее подруга.

— Накануне пропажи денег женщина пригласила в гости знакомую, которая после распития алкоголя осталась у нее ночевать. Деньги находились в кармане джинсов, в которых хозяйка дома легла спать, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Проснувшись, женщина не обнаружила в квартире ни денег, ни подруги. После чего обратилась за помощью в полицию. Ранее не судимая 50-летняя местная жительница признала вину. Похищенные денежные средства она успела потратить на алкоголь и продукты питания.

В настоящий момент возбуждено уголовного дело. В январе этого года его направили в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия знакомая возместила подруге ущерб в полном объеме.

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