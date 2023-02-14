Школу безопасности для пенсионеров организовали полицейские и общественники в Самарской области

Одно из профилактических мероприятий провели для пожилых жителей Сызранского района Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские и общественники организовали школу безопасности для пенсионеров. Цель мероприятия – профилактика мошенничества в отношении пожилых людей и повышение правовой грамотности населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Так, в Сызранском районе сотрудники полиции и председатель общественного совета при территориальном ОВД Наталья Киреева провели встречу с пенсионерами в центре социального обслуживания населения. Правоохранители рассказали пожилым людям о наиболее распространенных способах мошенничества, а также о том, под какими предлогами к ним могут обратиться злоумышленники.

Полицейские призвали собравшихся не переводить незнакомцам деньги, не вступать с ними в разговоры или переписки, не сообщать неизвестным свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Также пенсионерам раздали листовки с советами, как защититься от киберпреступлений и куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

Наталья Киреева выразила надежду, что подобные профилактические беседы будут полезны пожилым людям и помогут им не попасться на удочку аферистов. Также она призвала собравшихся поделиться полученной информацией с соседями, родными и знакомыми.

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