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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:58

Школу безопасности для пенсионеров организовали полицейские и общественники в Самарской области

На специальных встречах правоохранители рассказывают, как защититься от мошенников
Анастасия ФИЛАТОВА
Одно из профилактических мероприятий провели для пожилых жителей Сызранского района

Одно из профилактических мероприятий провели для пожилых жителей Сызранского района

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские и общественники организовали школу безопасности для пенсионеров. Цель мероприятия – профилактика мошенничества в отношении пожилых людей и повышение правовой грамотности населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Так, в Сызранском районе сотрудники полиции и председатель общественного совета при территориальном ОВД Наталья Киреева провели встречу с пенсионерами в центре социального обслуживания населения. Правоохранители рассказали пожилым людям о наиболее распространенных способах мошенничества, а также о том, под какими предлогами к ним могут обратиться злоумышленники.

Полицейские призвали собравшихся не переводить незнакомцам деньги, не вступать с ними в разговоры или переписки, не сообщать неизвестным свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Также пенсионерам раздали листовки с советами, как защититься от киберпреступлений и куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

Наталья Киреева выразила надежду, что подобные профилактические беседы будут полезны пожилым людям и помогут им не попасться на удочку аферистов. Также она призвала собравшихся поделиться полученной информацией с соседями, родными и знакомыми.

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