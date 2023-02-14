В Самаре спустя два года задержали «знахарку», которая обманывала пенсионеров

Сотрудники полиции предполагают, что это не единственный случай. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В начале февраля 2023 года в Самаре задержали 37-летнюю мошенницу, которая обманывала пенсионеров и брала с них деньги за услуги «исцеления».

— В Новокуйбышевске обманщица подошла на улице к 86-летней местной жительнице и убедила ее, что обладает способностями, которые позволяют «видеть» проблемы со здоровьем и устранять их, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Она предложила провести обряд, чтобы устранить болезни родных пенсионерки. Для этого требовалось принести незнакомке что-то ценное. Доверчивая женщина отдала ей 50 тысяч рублей. Во время «ритуала» мошенница подменила деньги на обрезки газет и положила их в конверт, который передала пенсионерке.

Дома пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию. Полицейские задержали ранее судимую за хранение наркотических веществ женщину только спустя два года.

Она вину признала и возместила ущерб потерпевшей в полном объеме. Сотрудники полиции предполагают, что это не единственный случай. Тех, кто пострадал от действий мошенницы, просят сообщить в ближайший отдел полиции.

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