Водителя из Липецкой области задержали с «липовыми» правами в Тольятти

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летний водитель из Липецкой области попался полиции с поддельными правами в Тольятти. Фальшивка была обнаружена, когда молодого человека остановили сотрудники ДПС. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Водитель «Toyota» был остановлен в начале февраля 2023 года на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной. Полицейские попросили парня предъявить документы на проверку. Осмотрев водительское удостоверение, правоохранители засомневались в его подлинности.

Экспертиза показала, что сомнения были не напрасными – права действительно оказались подделкой. Сам молодой человек рассказал, что купил их в интернете.

В отношении жителя Липецкой области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Отмечается, что сам молодой человек не работает, ранее судим не был. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

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