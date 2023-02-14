Бесплатный семинар о финансовых инструментах поддержки пройдет в Самарской области 16 февраля

Приглашенные эксперты расскажут о всероссийских грантовых конкурсах этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 16 февраля, в Самарской области для инноваторов проведут бесплатный семинар, на котором расскажут о возможностях получения финансирование для своего проекта в 2023 году.

— Такие мероприятия помогают начинающим предпринимателям узнать о региональных и федеральных инструментах финансовой поддержки для реализации проектов, выводе разработок на рынок и поиске потенциальных потребителей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Семинар «Грантовая поддержка 2023: программы от Росмолодежи и Фонда содействия инновациям» проведет в онлайн-формате региональный центр инноваций StartupSamara. Приглашенные эксперты расскажут о всероссийских грантовых конкурсах этого года, на что жюри обращает внимание при выборе победителей и чему уделить время при составлении заявки.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, основатели стартапов, которые ищут финансирование, а также все заинтересованные. Каждый участник получит лайфхаки для успешной подачи заявки на грант Росмолодежи и подробный разбор кейсов заявок по программе «Старт». Необходима регистрация на сайте.

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