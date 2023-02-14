Бесплатный семинар о финансовых инструментах поддержки пройдет в Самарской области 16 февраля

Приглашенные эксперты расскажут о всероссийских грантовых конкурсах этого года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 16 февраля, в Самарской области для инноваторов проведут бесплатный семинар, на котором расскажут о возможностях получения финансирование для своего проекта в 2023 году.
— Такие мероприятия помогают начинающим предпринимателям узнать о региональных и федеральных инструментах финансовой поддержки для реализации проектов, выводе разработок на рынок и поиске потенциальных потребителей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Семинар «Грантовая поддержка 2023: программы от Росмолодежи и Фонда содействия инновациям» проведет в онлайн-формате региональный центр инноваций StartupSamara. Приглашенные эксперты расскажут о всероссийских грантовых конкурсах этого года, на что жюри обращает внимание при выборе победителей и чему уделить время при составлении заявки.
К участию приглашаются начинающие предприниматели, основатели стартапов, которые ищут финансирование, а также все заинтересованные. Каждый участник получит лайфхаки для успешной подачи заявки на грант Росмолодежи и подробный разбор кейсов заявок по программе «Старт». Необходима регистрация на сайте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал