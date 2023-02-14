Глава Самары приняла участие в открытии марафона «Муниципальный диалог» 14 февраля

Марафон призван укрепить связи внутри муниципального сообщества. Фото: администрация Самары

Сегодня, 14 февраля, глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии марафона «Муниципальный диалог». Об этом сообщили в администрации Самары.

Данное мероприятие объединило на одной площадке представителей 89 субъектов и более 19 тысяч муниципальных образований страны. Марафон призван укрепить связи внутри муниципального сообщества, а также выработать универсальные решения, которые повысят эффективность муниципального управления.

Во время работы форума у глав муниципальных образований есть возможность обменяться опытом. Также каждый может описать вопросы, которые требуют решения именно в их населенном пункте. От региона участие принимает также председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».

Марафон проходит на площадке Ассоциации развития местного самоуправления. В конце февраля она подготовит поступившие запросы к заседанию Президентского совета и большому Всероссийскому муниципальному форуму, который пройдет в апреле в Москве.

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