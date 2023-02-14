Самарскую область 14-17 февраля 2023 года накроют снегопады

К концу недели количество осадков уменьшится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на текущей неделе. Синоптики обещают небольшие снегопады. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Погоду определит циклон, смещающийся с Кольского полуострова через правобережные районы Волги на запад Казахстана. Погода будет облачной, ожидается снег различной интенсивности, – пояснили специалисты.

Отмечается, что концу недели влияние циклона станет слабее и осадки отступят. Температура воздуха при этом сильно не изменится.

Согласно прогнозу, в среду, 15 февраля 2023 года, в Самарской области ожидается умеренный снег. За окном будет -4, -9 градусов, а порывы северо-восточного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В четверг, 16 февраля, в регионе потеплеет – столбик термометра покажет -1, -6 градусов. Направление ветра изменится на восточное. Аналогичная погода ожидается в пятницу, 17 февраля.

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