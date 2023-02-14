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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:20

Холодную воду отключат на Красной Глинке в Самаре 15 февраля 2023

Ограничение коснется жителей нескольких домов
Анастасия ФИЛАТОВА
ХВС отключат на несколько часов

ХВС отключат на несколько часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 15 февраля 2023 года, жители части Красноглинского района Самары могут временно остаться без холодной воды. Подачу ресурса ограничат в поселке Красная Глинка.

- Отключение ХВС связано с установкой приборов учета электроэнергии. Работы будет проводить ООО «СамЭСК», - сообщили в администрации Красноглинского района Самары.

Холодной воды не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам: 4-й квартал, 1-13 и 15-28, а также дома ЭМО, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Жителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

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