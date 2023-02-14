Спортсмены из Снежного ДНР приняли участие в турнире по боксу в Тольятти

Соревнования прошли во Дворце спорта «Волгарь». Фото: vk.com/ksepobeda

С 27 января по 1 февраля 2023 года спортсмены из городе Снежное ДНР посетили Тольятти. Они приняли участие в спортивных мероприятиях, а также познакомились с городом. Об этом сообщили в клубе спортивных единоборств «Победа-спорт».

Так, во Дворце спорта «Волгарь» для гостей прошли соревнования по боксу. А вечером они посетили фееричное шоу в ледовом дворце «Лада-Арена». Помимо этого, ребят из ДНР ждали экскурсии по местным музеям и достопримечательностям.

– Главное, что все старались, чтобы ребята чувствовали себя как дома, были окружены заботой и вниманием. Мы всегда рады вновь увидеть наших гостей, – поделились в клубе «Победа-спорт».

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