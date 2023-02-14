В Самарской области вынесли приговор чиновнику из Минлесхоза и лесничему

Дела были рассмотрены в Сызранском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранский районный суд вынес приговор руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Минлесхоза, лесничему ГКУ «Самарские лесничества» и главе ООО «Арчтэк». Разбирательства начались из-за подозрений во взяточничестве.

По версии следствия, в октябре 2021 года Минлесхоз и ООО «Арчтэк» заключили договор, согласно которому компания должна была до 29 ноября вывезти 2,4 тыс. кубометров древесины. Она была заготовлена при строительстве маршрута Европа – Западный Китай. Позднее руководитель компании понял, что не успеет выполнить обязательства в срок.

Тогда он обратился за помощью к лесничему и предложил взятку в 100 тысяч рублей. 50 тысяч лесничий должен был оставить себе, а оставшиеся деньги передать чиновнику Минлесхоза. За эту сумму глава фирмы просил «закрыть глаза» на нарушения. Вскоре обвиняемые были задержаны.

Недавно суд вынес им приговор. Как сообщает СУ СК по Самарской области, лесничий был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов – к 2 годам лишения свободы. Глава ООО «Арчтэк» должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей в доход государства.

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