В Тольятти главврача поликлиники №4 заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Нарушения были выявлены во время выездной прокурорской проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач городской поликлиники №4 в городе Тольятти попал под пристальное внимание прокуратуры. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, главврач незаконно выписал премию одному из сотрудников. Причиненный учреждению ущерб составил около 35 тысяч рублей. Помимо этого, он назначил сотрудницу на должность заведующей терапевтическим отделением, хотя она не прошла необходимое обучение.

Нарушения удалось обнаружить во время выездной прокурорской проверки, которая состоялась 10 февраля 2023 года. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.

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