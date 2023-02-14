В «Крыльях Советов» не опасаются соседства на сборах в Турции с украинскими командами

"Крылья Советов" не испытали проблем, тренируясь по соседству с украинской командой. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Конфликт в турецком отеле, переросший в драку между игроками ярославского «Шинника» и украинской команды «Минай», удивил самарские «Крылья Советов». Сам факт того, что эти команды оказались вместе в одном отеле, является исключением из правил.

- Совместное проживание российских клубов с украинскими не допускается, этот вопрос сразу обговаривался, - приводит Metaratings.ru комментарий пресс-службы «Крыльев Советов».

При этом на предыдущих сборах в одном отеле с «Крыльями» жили поляки. А на соседнем поле тренировались футболисты донецкого «Шахтера» (эта команда сейчас базируется во Львове).

- Никаких конфликтов не было, даже, напротив, кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали, - заявили в «Крыльях Советов».

На первом сборе зимой 2023 года у «Крыльев» был единственный напряженный момент, когда команда из Европы (вероятнее всего, венгерский «Сегед») отказалась афишировать свой матч с самарской командой, попросив о его проведении в закрытом режиме.