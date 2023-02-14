В Самарской области в 2023 году отремонтируют 140 км школьных маршрутов

Дороги приведут в порядок в рамках нацпроекта Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в 2023 году приведут в порядок дороги, по которым проходят школьные маршруты. Работы будут выполнены на 13 участках общей протяженностью 140 км. Об этом сообщили в областном правительстве.

Так, завершится ремонт трассы Осинки – Приволжье, по которой ездят 50 школьников из Приволжского и Безенчукского района. Работами охватят участок с 45 по 63,4 км. В Большеглушицком районе ремонт будет выполнен на автодороге Большая Черниговка – Глушицкий (с 0 по 15 км).

– Мы рады тому, что сейчас три поселка, Благодатовка, Глушицкий и Торшиловский, которые входят в сельское поселение, будут связаны хорошей качественной дорогой. Очень много людей работают в районном центре, ездят в МФЦ. По этой дороге ездят 12 учеников — рассказал глава сельского поселения Глушицкий Василий Трусиков.

Кроме того, работы будут выполнены на 26-34,5 км трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка в Красноярском районе, а также на дороге, ведущей от поселка Красный Городок до Большой Раковки. Здесь приведут в порядок 4,25 км.

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