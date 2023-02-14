Новый цифровой маммограф поступил в ЦРБ Приволжского района

В ближайшее время маммограф начнет работу. Фото: Минздрав Самарской области

В Самарской области продолжается реализация проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В его рамках ЦРБ Приволжского района пополнилась новым оборудованием – в диагностическую службу поступил цифровой маммограф. Информацию сообщили в областном Минздраве.

– С переходом на цифровой формат исследования ранняя диагностика новообразований будет эффективнее. Цифровая маммография дает возможность составить максимально достоверную картину состояния молочных желез, увидеть предраковые изменения и другие патологии, а также снижает риск их пропуска, – рассказала врач-рентгенолог поликлинического отделения Эльвира Королева.

Именно Эльвира Королева будет проводить исследования на новом маммографе. Оборудование начнет работу в ближайшее время.

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