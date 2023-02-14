МФЦ приступят к оформлению Карты жителя Самарской области весной 2023 года

Со следующего года пассажиры смогут оплачивать проезд в общественном транспорте только данным видом карты. Фото: Департамент информтехнологий Самарской области

В текущем году региональные МФЦ начнут прием заявлений на выпуск Карты жителя Самарской области. Такая возможность будет доступна уже этой весной. Об этом сообщили в областном департаменте информтехнологий.

– С 1 апреля 2023 года заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно будет подать в МФЦ региона. Она дает не только возможность льготного проезда в общественном транспорте, но и другие преференции, – рассказали в департаменте.

Отмечается, что до 1 января 2024 года в регионе будут действовать социальная карта и Карта жителя. Однако оплатить проезд можно будет только одной из них. Начиная со следующего года эту функцию будет выполнять исключительно Карта жителя Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Карта жителя Самарской области: как получить, где получить, в каких банках выдают

Рассказываем о карте жителя Самарской области – как получить, где получить, в каких банках выдают, правила замены социальной транспортной карты (подробности)