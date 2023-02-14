Тренер по боксу из Тольятти закупил новое оборудование на средства соцконтракта

Джамбулат Надирбегов занимается тренерской деятельностью с 2010 года Фото: правительство Самарской области

Социальный контракт помог тренеру по боксу из Тольятти обзавестись новым оборудованием. Отец двоих сыновей, спортсмен Джамбулат Надирбегов руководит клубом бокса «Патриот». Он занимается тренерской деятельностью с 2010 года и воспитал как профессиональных спортсменов, так и любителей.

В конце 2022 года Джамбулат оформил соцконтракт «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». На средства он приобрел станцию для отработки ударов.

– У нас появились большие снаряды, пневмогруши и 12 пар хороших кожаных перчаток. Ребята обрадовались новому оборудованию, – поделился Джамбулат Надирбегов.

Мужчина отмечает, что соцконтракт стал отличным подспорьем в его деле. В зале, где он проводит занятия, есть все необходимое: ринг на упорах, боксерская груша, пневматическая платформа с грушей, силовой тренажер, беговая дорожка и другой инвентарь. Однако приобрести станцию для отработки ударов не получалось из-за ее высокой стоимости. Благодаря господдержке тренер и его подопечные смогли получить новое оборудование.

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