В "Крылья Советов" прибыли два новых игрока

Александр Зуев (слева) уже выступал за "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В расположение самарских "Крыльев Советов" в турецком Белеке прибыли два новых игрока. Это Александр Зуев из "Химок" и Владислав Галкин из московского "Динамо". Оба - атакующие полузащитники.

- Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах нашей команды, которые пройдут 16 февраля, - сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".

В этот день должны пройти спарринги самарской команды с "Нефтчи" из Ферганы и московским "Торпедо".

Владиславу Галкину 20 лет, за основной состав московского "Динамо" он провел 8 минут, играл за "Динамо-2" и был в аренде в рижской РФШ.

Александру Зуеву 26 лет. Он уже играл за "Крылья Советов" весной 2017 года при тренере Вадиме Скрипченко, отметился двумя голевыми передачами. В премьер-лиге на его счету всего 3 гола, все забиты в составе "Ростова". Последние полгода находился в подмосковных "Химках".