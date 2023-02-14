Губернатор посетил строящуюся школу, обновленный ДК и модельную библиотеку. Фото: Светлана Осьмачкина

Во вторник, 14 февраля 2023 года, Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района. В частности, глава региона посетил школу на 450 мест в селе Тимофеевка. Ее строительство началось в 2022 году и стало долгожданным: существующее здание вмещает только 145 школьников. Из-за этого дети учатся в две смены, а некоторые вынуждены ездить в Тольятти. По контракту строительство новой школы должно быть завершено к 1 сентября 2023 года. Губернатор поручил окончить все работы не позднее 1 августа.

– Думаю, вы свою ответственность понимаете. Люди ждут этого объекта ни один десяток лет. К сожалению, раньше никаких реальных шагов не предпринималось. Сейчас у нас есть все шансы, чтобы их мечта сбылась. Не подведите, – обратился Дмитрий Азаров к подрядчикам.

В селе Пискалы губернатор осмотрел обновленный ДК. Он был капитально отремонтирован в 2022 году в рамках федеральной программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Сегодня здесь работает 15 секций различного направления, базируется 10 творческих коллективов. А в селе Васильевка в 2021 году открылась модельная библиотека. Здесь появились многофункциональные зоны, VR-книги, интерактивное и мультимедийное оборудование, театральная студия.

Губернатор уделил особое внимание вопросу патриотического воспитания и просвещения по теме СВО. Он предложил создать во всех библиотеках региона специальные стенды с литературой и наглядной информацией по тематике спецоперации.

– По всем библиотекам нужен такой сквозной проект «Полка СВО», чтобы показать истоки нацизма, как сейчас мы вынуждены вновь с этим бороться. Очень важная работа, – подчеркнул губернатор, обратившись к министру культуру Самарской области Ирине Калягиной.

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