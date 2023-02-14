Тольяттинский "Акрон" перед кубковым матчем с "Торпедо" проверит силы с соперником из премьер-лиги

Наконец-то "Акрон" узнал своего последнего соперника на турецком сборе. Фото: ФК "Акрон"

Определился последний соперник тольяттинского "Акрона" на турецком сборе. Вечером 21 февраля команда из Автограда померится силами с соперником из РПЛ - ФК "Сочи".

Утром того же дня пройдет спарринг с соперником из второй лиги - "Динамо-2". А на 17 февраля у "Акрона" намечены контрольные матчи с армянским "Шираком" и узбекским "Сурхоном".

Завершать зимник сборы спаррингом с соперником из премьер-лиги - логичное решение тренерского штаба "Акрона". Ведь 26 февраля тольяттинской команде предстоит сразиться с коллективом РПЛ - московским "Торпедо" - уже в официальном матче. Это будет четвертьфинал Кубка России. Игра пройдет на жигулевском стадионе "Кристалл".

Любопытно, что "Торпедо" в рамках подготовки к игре в Жигулевске встретится с другим коллективом из Самарской области - "Крыльями Советов". Этот спарринг состоится 16 февраля. В нем планируется участие двух потенциальных новичков "Крыльев".