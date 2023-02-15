В Самарской области полицейские задержали двух братьев, находившихся в федеральном розыске

После непродолжительной погони мужчин задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские задержали двух братьев, которые находились в федеральном розыске. Они уклонились от административного надзора.

— Два родных брата, 33-летний и 31-летний, являются жителями Тольятти. В розыск их объявило региональное УФСИН, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования, когда во дворе многоэтажного дома на улице Свердлова в Автозаводском районе заметили двух мужчин, которые увидев полицейских, попытались скрыться. После непродолжительной погони их задержали.

Оказалось, мужчины состоят на административном учете после отбытия наказаний в местах лишения свободы за имущественные преступления. Суд им назначил административный надзор, а они уклонились от него. Тольяттинские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанных.

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