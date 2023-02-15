Стали известны самые высокие и низкие зарплаты в Самарской области

В перечне приводятся самые высокие и низкие средние зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат опубликовал новый доклад «Социально-экономическое положение Самарской области». В нем приводятся самые высокие и низкие средние зарплаты.

Так, самыми высокооплачиваемыми профессиями в регионе с января по ноябрь 2022 года являются в сфере добычи полезных ископаемых (73 394 рубля), в финансовой и страховой деятельности (70 208 рублей), в области информации и связи (68 486 рублей).

Помимо этого, больше всего получают работники профессиональной, научной и технической деятельности (63 243 рубля), а также обрабатывающих производств (51 339 рублей). А вот самые низкие средние зарплаты оказались у жителей, занятых в деятельности гостиниц и на предприятиях общественного питания (27 843 рубля).

Маленькие зарплаты получают также специалисты в административной деятельности (30 448 рублей), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (31 506 рублей), а также в водоснабжении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (35 494 рубля).

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