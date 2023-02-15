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НовостиОбщество15 февраля 2023 5:30

Самарцы планируют продлить выходные дни после 23 февраля отпусками и отгулами

В этом году после 23 февраля идут три выходных дня подряд
Ирина СИНЕГУБОВА
Чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет.

Чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами.

К праздничным и выходным дням в честь Дня защитника Отечества 11% работающих жителей Самары планируют присоединить отпуск, чтобы продлить отдых. В этом году после 23 февраля идут три выходных дня подряд.

Однако некоторые горожане это посчитали недостаточным и решили взять еще отгулы, чтобы получить длинный отдых. По данным сервиса, чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет (25%).

День защитника Отечества 54% самарцев считают профессиональным праздников всех военных, а 34% – праздником всех мужчин. В опросе сервиса участвовали экономически активные граждане из Самары.

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