Самарцы планируют продлить выходные дни после 23 февраля отпусками и отгулами

Чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно опросу сервиса SuperJob каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами.
К праздничным и выходным дням в честь Дня защитника Отечества 11% работающих жителей Самары планируют присоединить отпуск, чтобы продлить отдых. В этом году после 23 февраля идут три выходных дня подряд.
Однако некоторые горожане это посчитали недостаточным и решили взять еще отгулы, чтобы получить длинный отдых. По данным сервиса, чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет (25%).
День защитника Отечества 54% самарцев считают профессиональным праздников всех военных, а 34% – праздником всех мужчин. В опросе сервиса участвовали экономически активные граждане из Самары.
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