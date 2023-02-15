Самарцы планируют продлить выходные дни после 23 февраля отпусками и отгулами

Чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами.

К праздничным и выходным дням в честь Дня защитника Отечества 11% работающих жителей Самары планируют присоединить отпуск, чтобы продлить отдых. В этом году после 23 февраля идут три выходных дня подряд.

Однако некоторые горожане это посчитали недостаточным и решили взять еще отгулы, чтобы получить длинный отдых. По данным сервиса, чаще других планируют брать отпуск самарцы моложе 34 лет (25%).

День защитника Отечества 54% самарцев считают профессиональным праздников всех военных, а 34% – праздником всех мужчин. В опросе сервиса участвовали экономически активные граждане из Самары.

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