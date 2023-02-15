Старинную больницу Шихобалова в Самаре могут обновить за 932 млн рублей

Двухэтажное здание на улице Ленинской построили в начале ХХ века Фото: Google Карты

В Самаре планируют реконструировать больницу Шихобалова. Речь идет о старинном здании на улице Ленинской, 75. На обновление постройки начала ХХ века могут направить 932 млн рублей.

По данным областного правительства, прежде чем приступить к реконструкции, необходимо внести поправки в закон о бюджете на 2023-2025 годы. Только после этого могут быть выделены средства на работы.

По предварительной информации, на обновление здания потребуется около 932 млн рублей, в том числе чуть более 41 млн на разработку проекта. Когда будет принято решение о финансировании, власти объявят торги по поиску подрядчика.

Насколько известно, больницу Шихобалова хотят приспособить под современное использование. Там планируют открыть поликлиническое отделение областного кожно-венерологического диспансера и центра медицинской профилактики. Учреждение будет рассчитано на 400 посещений в смену.

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