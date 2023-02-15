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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:18

Система продажи билетов изменится в нацпарке «Самарская Лука»

С чем связаны корректировки, рассказал директор парка Евгений Березкин
Анастасия ФИЛАТОВА
"Самарской Луке" по инициативе Минприроды РФ назначат коммерческого оператора / Фото: vk.com/npsamluka

"Самарской Луке" по инициативе Минприроды РФ назначат коммерческого оператора / Фото: vk.com/npsamluka

В национальном парке «Самарская Лука» изменится система продажи билетов. Это связано с назначением коммерческого оператора. Инициатор корректировок – министерство природы РФ.

По словам директора самарского нацпарка Евгения Березкина, назначение коммерческого оператора коснется всех особо охраняемых природных территорий в стране. Как пишет 63.ру, оператор предоставит Минприроды РФ программное обеспечение, с помощью которого можно будет купить билеты в национальные парки и другие туристические услуги.

Евгений Березкин отметил, что соглашение с оператором уже подписано. Это сделали администрации всех особо охраняемых природных территорий. Новые правила еще не вступили в силу. Когда они начнут действовать, пока неизвестно.

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