Четыре мозаичных панно в Самаре признали памятниками культуры

Новый статус приобрело мозаичное панно на здании Дворца спорта на ул. Физкультурной Фото: Яндекс. Карты

В Самаре четыре мозаичных панно включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Они вошли туда в качестве ОКН регионального значения. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области от 13 февраля 2023 года.

Так, новый статус приобрело мозаичное панно художника Бронислава Кураго «Молодежь в науке и производстве», расположенное на фасадах здания бывшего учебно-производственного комбината на улице Антонова-Овсеенко, 53. Оно было создано в 1971 году.

Изменения коснулись и мозаичных панно художника Бронислава Кураго «Связь» и «Международная телефонная связь», расположенные на фасадах здания на улице Мичурина, 54. Годы создания – 1975-1976.

Также памятником культуры признали художественный комплекс на улице Стара-Загора, 70, созданный в 1977 году. Он состоит из мозаичного панно Рудольфа Баранова «Дружба» и шести беседок с мозаичным оформлением. В единый госреестр ОКН вошло и мозаичное панно московских художников Александра Дронова и Александра Ухлина «Волейболистки». Оно расположено на фасаде здания Дворца спорта легкой атлетики на улице Физкультурной, 101. Год создания – 1972.

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