Суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру самарского РКЦ «Прогресс» Константину Наумову

Константина Наумова приговорили к пяти годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 14 февраля 2023 года, Измайловский районный суд Москвы вынес приговор о хищениях на самарском РКЦ «Прогресс». Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходили бывший первый заместитель гендиректора предприятия по экономике и финансам Константин Наумов, а также руководители двух компаний Александр Володин и Михаил Куколев.

По версии следствия, несколько лет назад Константин Наумов заключил с ООО «Технокомплектлинии» договор на первичную аттестацию комплексов 400-05. При этом работы были выполнены ранее в рамках госконтракта. В итоге РКЦ «Прогресс» потерял более 4,9 млн рублей. Правоохранители выяснили, что это был не единственный эпизод мошенничества. Они выявили четыре факта. Как пишет Волга Ньюс, в хищении денег Наумову помогали Куколев и Володин, которые подготовили и подписали фиктивные договоры и документы о выполнении работ.

Гособвинение просило для бывшего топ-менеджера «Прогресса» 7 лет лишения свободы, для Володина – 6 лет, а Куколева – 4 года. Суд приговорил всех троих к колонии общего режима, но сроки дал другие. Наумову назначили 5 лет, а двум его подельникам – 4 и 3 года соответственно. Их взяли под стражу в зале суда.

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