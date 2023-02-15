В Самарской области пьяный водитель Chevrolet Lanos без прав опрокинулся в кювете

В автомобиле находился еще 43-летний пассажир. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 14 февраля, в 10:25 в Шигонском районе Самарской области 27-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos без прав не справился с управлением и съехал в кювет.

— Мужчина ехал в снегопад по трассе «Шигоны – Ст. Тукшум – Нижний Тукшум». На 12 км автодороги он не выбрал безопасную скорость, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за этого и произошло ДТП. Транспортное средство съехало с дороги в левый кювет по ходу движения и опрокинулось. В автомобиле находился еще 43-летний пассажир. Водитель и его спутник были госпитализированы в медицинское учреждение.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьяным. По данным полицейских, за последние два года парень привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.