Игорь Осинькин рассказал о вероятности появления Дзюбы в "Крыльях Советов"

Максим Глушенков и Артем Дзюба теперь в одной команде, и это не "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин объяснил, почему Артем Дзюба нынешней зимой не мог появиться в самарской команде, несмотря на уход в "Локомотив" Максима Глушенкова.

- Как только пошли слухи по уходу Глушенкова, наш спортивный отдел сразу начал заниматься поиском замены. Когда Макс принял решение уйти, трансфер Писарского был уже подготовлен. К этому времени про Дзюбу нам никто не говорил, да и мы бы уже не рассматривали, - пояснил Игорь Осинькин.

По словам наставника самарцев, нет смысла иметь трех-четырех игроков на позицию форварда.

При этом в "Крыльях" в настоящее время рассматривают еще двух игроков на позицию атакующего полузащитника.

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