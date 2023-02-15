Жена самарского генерала показала изнутри блиндаж бойцов СВО

Екатерина Колотовкина встретилась с военнослужащими из самарского батальона "Барс" Фото: скриншот с видео

Жена самарского генерала Екатерина Колотовкина вновь посетила зону СВО. Она встретилась с военнослужащими из самарского батальона «Барс», среди которых много казаков. Об этом женщина поделилась на своей странице в соцсети.

— Ребята показали блиндажи, в которых живут. Мы убедились, что до военнослужащих на самом переднем крае доходит гуманитарная помощь. Они поблагодарили фонд «Звезда и Лира», всех жителей Самарской области за поддержку, — рассказала Екатерина Колотовкина.

Самарчанка сняла на видео, как выглядит блиндаж бойцов СВО изнутри. Деревянный потолок там покрыт пленкой. Она спасает от протечек и от падения земли во время обстрелов. На стенах — термоодеяла, которые обычно используют для раненых. Солдаты нашли им другое применение — утепление временного жилища. Также в блиндаже есть печка-буржуйка и плитка для приготовления пищи. Освещают помещение с помощью генераторов.

Напомним, Екатерина — супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Также она является автором проекта «Жены Героев» и директором по развитию фонда «Звезда и Лира». Самарчанка неоднократно ездила в зону СВО, чтобы передать военнослужащим гуманитарную помощь и поддержать их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночевала в амбаре с мышами»: Екатерина Колотовкина рассказала о доставке гуманитарной помощи в зону СВО

Жена самарского генерала рассказала о доставке гуманитарной помощи на передовую (подробности)

Екатерина Колотовкина призвала жен бойцов не рваться самостоятельно в зону СВО

Поездка на передовую без согласования может быть опасна (подробности)

Жена самарского генерала рассказала о важности писем и детских рисунков для бойцов СВО

Для солдат подобные посылки — это частичка дома (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.