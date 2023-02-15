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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:32

В «Космопорте» прошла вечеринка для свободных сердец

Благодаря экспресс-свиданиям смогли познакомиться больше 20 человек
Жанна ВАЛЮТИНА
14 февраля в ТРК устроили настоящее шоу Фото: предоставлено «Космопортом»

14 февраля в ТРК устроили настоящее шоу Фото: предоставлено «Космопортом»

В ТРК Космопорт 14 февраля прошла вечеринка свободных сердец. Пока одни гости наслаждались дегустацией коктейлей, шоу-бармена и выступлением комиков, другие, смогли найти свою вторую половинку на площадке экспресс-свиданий, которая функционировала до закрытия торгово-развлекательного комплекса.

Вечер прошел в уютной, но зажигательной обстановке. Бармен Наиль Кияметдинов порадовал гостей мастер-классом по барменскому искусству, а также собственным выступлением и дегустацией авторских напитков.

В это время работала площадка экспресс-свиданий. Организатор события - ТРК Космопорт - разместил в 2 раза больше участников, чем планировалось. Целых 12 пар образовалось благодаря мероприятию!

Те, кто не попал на площадку, продолжили вечеринку, на которой каждый гость смог получить угощение или подарки.

Мероприятие завершилось феерверком из конфетти шариков и посланий от ТРК Космопорт.