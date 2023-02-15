Жителя Самары оштрафовали за незаконный полет на мотопараплане в Волжском районе

Самарец должен был по правилам отправить уведомление о полете в органы обслуживания воздушного движения. Фото: Приволжская транспортная прокуратура
В Волжском районе Самарской области 36-летний мужчина летал на мотопараплане в январе 2023 года. Росавиация сообщила о незаконном использовании воздушного пространства.
— Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований. Жителя Самары привлекли к административной ответственности, — рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Самарец должен был по правилам отправить уведомление о полете в органы обслуживания воздушного движения, но он этого не сделал. Его полет на мотопараплане мог повлечь угрозу безопасности эксплуатации других воздушных судов.
В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. Пилоту мотопараплана назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Уплату штрафа контролирует транспортная прокуратура.
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