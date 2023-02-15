В Самаре задержали женщину с крупной партией героина в сумочке

В настоящее время возбуждены уголовные дела, а женщина находится под арестом. Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте
Жительница Самары собиралась распространить крупную партию наркотиков. Сверток с запрещенными веществами обнаружили в ее сумке.
— Женщина забрала крупную закладку наркотиков на территории Промышленного района Самары с целью дальнейшего сбыта. Однако была задержана, — сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.
В ее женской сумке нашли сверток из липкой ленты. Согласно экспертизе, внутри находилось два целлофановых пакетика с героином общей массой более 62,5 граммов, что относится к крупному размеру.
В дальнейшем в квартире самарчанки обнаружили еще два пакетика с героином массой более 1 грамма. По информации полицейских, 37-летняя женщина нигде не работает и была ранее неоднократно судима за аналогичные преступления.
В настоящее время возбуждены уголовные дела, а женщина находится под арестом. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
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