В Самаре задержали женщину с крупной партией героина в сумочке

В настоящее время возбуждены уголовные дела, а женщина находится под арестом. Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

Жительница Самары собиралась распространить крупную партию наркотиков. Сверток с запрещенными веществами обнаружили в ее сумке.

— Женщина забрала крупную закладку наркотиков на территории Промышленного района Самары с целью дальнейшего сбыта. Однако была задержана, — сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

В ее женской сумке нашли сверток из липкой ленты. Согласно экспертизе, внутри находилось два целлофановых пакетика с героином общей массой более 62,5 граммов, что относится к крупному размеру.

В дальнейшем в квартире самарчанки обнаружили еще два пакетика с героином массой более 1 грамма. По информации полицейских, 37-летняя женщина нигде не работает и была ранее неоднократно судима за аналогичные преступления.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, а женщина находится под арестом. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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