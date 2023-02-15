Более 3 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары за сутки

Коммунальщики были готовы к встрече с непогодой Фото: администрация Самары

Власти рассказали о борьбе со снегом на улицах Самары. Минувшей ночью в городе трудились 118 рабочих и 218 единиц техники, утром 15 февраля 2023 года – 264 человека и 150 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

– По состоянию на 08:00 силами МП «Благоустройство» проезжая часть дорог прометена на 80%. Тротуары и остановки также в работе. Даны поручения по активизации работ по ручной расчистке и уборке валов на подходах к пешеходным переходам, – рассказал замглавы департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

За минувшие сутки с улиц Самары вывезли 3 138,2 тонны снега. А с начала зимнего сезона – 155 911,6 тонны. Сегодня днем бороться с последствиями непогоды будут 3 330 уборщиков, в том числе дворники, и 240 машин. Горожан призывают не оставлять авто вдоль дорог и рядом с контейнерными площадками, чтобы не мешать проезду спецтехники.

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