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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:41

Спецпоказ фильма «Нюрнберг» прошел в кинотеатре «Художественный» в Самаре

Картина рассказывает о судебном расследовании военных преступлений нацистской Германии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Кадр из фильма "Нюрнберг"

Кадр из фильма "Нюрнберг"

10 февраля 2023 года в кинотеатре «Художественный» состоялся спецпоказ фильма «Нюрнберг» (12+). Его первыми зрителями стали военнослужащие ВС РФ. Картину представил исполнитель одной из ролей Игорь Петренко.

Артист выступил перед бойцами в преддверии показа фильма. Он отметил трагичность поднятых тем, и добавил, что миру давно пора вспомнить, что такое хорошо и плохо.

Фильм «Нюрнберг» рассказывает о Нюрнбергском процессе, который позже назвали Процессом Века. В ходе него судили бывших руководителей Третьего Рейха. Военный трибунал обвинил их в беспрецедентных преступлениях против человечности. В широкий прокат картина выйдет 23 февраля 2023 года.

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