Игоря Осинькина не пугает наличие суммы отступных в контракте Писарского с "Крыльями Советов"

От Владимира Писарского в "Крыльях" ждут мощи в штрафной площади соперника. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин назвал условие, при котором может быть активирована опция выкупа в контракте Владимира Писарского с самарским клубом. Ранее в СМИ сообщалось, что выкупить Писарского у "Крыльев" можно будет за 1 млрд рублей, а для санкт-петербургского "Зенита" эта опция прописана в размере 200 млн рублей.

Игоря Осинькина этот пункт контракта, по его признанию, не пугает.

- Для того чтобы другой клуб проявил интерес и активировал эту опцию, нам надо вывести Писарского на другой уровень. Если мы это сделаем, значит, хорошо поработали, а это уже значит, что Володя к этому времени забьет за нас много голов, - цитирует "Чемпионат" высказывание главного тренера "Крыльев Советов".

По словам, Игоря Осинькина, появление Писарского даст "Крыльям" физическую мощь в штрафной площади.

- Володя очень хочет забивать голы, на это мы его и ориентируем, ему не надо распыляться. Да, мы должны встраивать его в комбинационную игру, но это не должно отдалять его от штрафной площади. Мы должны доставить мяч в штрафную, а он – находиться там, где мы изначально это заготовили, - пояснил Осинькин.