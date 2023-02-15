В Самарской области задержали лидера экстремистской организации «Граждане СССР»

В отношении женщины возбудили два уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили второе уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Новокуйбышевска. Предполагается, что она возглавляла организацию «Граждане СССР», которую Самарский областной суд 20 июля 2022 года признал экстремистской. Ее деятельность запрещена на территории РФ. Кроме того, «Граждане СССР» внесены в федеральный список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ.

Как сообщили в региональном СУ СК, «Граждане СССР» действовали в регионе с 2019 по 2022 год. Следствие полагает, что подозреваемая выступала в роли лидера. В октябре прошлого года она организовала в Новокуйбышевске съезд участников из разных регионов РФ. Они провели автопробег и распространяли экстремистские материалы. С июля по ноябрь того же года подозреваемая также занималась вербовкой и проводила видеоконференции.

В конце ноября 2022 года женщину задержали, суд отправил ее под стражу. В декабре ей предъявили обвинение в совершении двух преступлений по части 1 статьи 282 У РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сейчас в отношении лидера возбудили еще одно дело – по части 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

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